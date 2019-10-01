Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T12:53Z
https://ria.ru/20191001/1559311107.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155044/86/1550448687_0:14:1200:689_1036x0_80_0_0_f44a177fdfd989eab2eda1974a14b375.jpg
РИА Новости

Фонд Дятлова попросил Путина помочь возобновить дело о гибели туристов

12:36 01.10.2019 (обновлено: 12:53 01.10.2019)
702
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова
Группа Дятлова
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Группа Дятлова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Фонд имени группы Дятлова написал обращение к президенту РФ с просьбой помочь возобновить следственные действия по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил журналистам во вторник юрист фонда Евгений Черноусов.
Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно. Ориентировочный срок завершения всех исследований – конец 2019 года – начало 2020 года.
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
26 июня, 14:39РИА Новости
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
"Мы это сделали - составили обращение к президенту Российской Федерации, чтобы он оказал содействие в плане того, чтобы Следственный комитет центрального аппарата возбудил уголовное дело и провёл расследование, чтобы выяснить все обстоятельства (гибели тургруппы)", - сказал Черноусов.
Ранее юрист сообщил РИА Новости, что обращение родственников погибших туристов в СК РФ о возбуждении дела было перенаправлено в Генпрокуратуру.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
0230211
Обсудить 3
ТуризмтуристыНовости - ТуризмПеревал ДятловаВладимир ПутинЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Скорая помощь на дороге
В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Рафаэл Гюльбекян
Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния