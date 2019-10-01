Фонд Дятлова попросил Путина помочь возобновить дело о гибели туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Фонд имени группы Дятлова написал обращение к президенту РФ с просьбой помочь возобновить следственные действия по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале, сообщил журналистам во вторник юрист фонда Евгений Черноусов.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно. Ориентировочный срок завершения всех исследований – конец 2019 года – начало 2020 года.

"Мы это сделали - составили обращение к президенту Российской Федерации, чтобы он оказал содействие в плане того, чтобы Следственный комитет центрального аппарата возбудил уголовное дело и провёл расследование, чтобы выяснить все обстоятельства (гибели тургруппы)", - сказал Черноусов.

Ранее юрист сообщил РИА Новости, что обращение родственников погибших туристов в СК РФ о возбуждении дела было перенаправлено в Генпрокуратуру.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов больше ста - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.