Премьер Крыма выступил за разработку плана по развитию полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новоназначенный премьер Крыма Юрий Гоцанюк выступил за разработку четкого и выверенного плана действий, связанного с реализацией программ по развитию полуострова.
Крымский парламент во вторник согласовал назначение председателем совета министров Крыма кандидатуру Юрия Гоцанюка. Ранее эту должность совмещал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Период проб и ошибок прошел. Нужен четкий и выверенный план действий, конкретный механизм принятия необходимых решений, сроки реализации поставленных задач. Для того чтобы успешно решать задачи, поставленные главой республики перед правительством, необходимо повысить уровень ответственности должностных лиц за качество принимаемых решений, усилить интенсивность работы всех органов власти, как исполнительных, так и органов местного самоуправления. Перед всеми нами стоит задача ускорения реализации действующих программ развития региона", - сказал Гоцанюк, выступая перед депутатами парламента.
По его словам, для эффективной работы необходим жесткий контроль за своевременным выполнением программ и их качеством. При этом премьер поблагодарил главу Крыма за поддержку и пообещал оправдать оказанное доверие.