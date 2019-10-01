Премьер Крыма выступил за разработку плана по развитию полуострова

"Период проб и ошибок прошел. Нужен четкий и выверенный план действий, конкретный механизм принятия необходимых решений, сроки реализации поставленных задач. Для того чтобы успешно решать задачи, поставленные главой республики перед правительством, необходимо повысить уровень ответственности должностных лиц за качество принимаемых решений, усилить интенсивность работы всех органов власти, как исполнительных, так и органов местного самоуправления. Перед всеми нами стоит задача ускорения реализации действующих программ развития региона", - сказал Гоцанюк, выступая перед депутатами парламента.