В Госдуму внесли проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в статью 21 федерального закона "О противодействии терроризму", согласно которым единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством.

Документ позволит осуществлять выплаты получившему военную травму при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом военнослужащему, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, как в соответствии с законом "О противодействии терроризму", так и с федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".