Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T12:32Z
https://ria.ru/20191001/1559310950.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155916/41/1559164188_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_0cfa58936604ce62e7d3b22a2d3e2df9.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

12:32 01.10.2019
84
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект вносит изменения в статью 21 федерального закона "О противодействии терроризму", согласно которым единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством.
Документ позволит осуществлять выплаты получившему военную травму при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом военнослужащему, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, как в соответствии с законом "О противодействии терроризму", так и с федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуется дополнительно более 450 миллионов рублей.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
23 сентября, 16:39Республика Татарстан
Минниханов призвал сформировать жесткую стратегию в борьбе с терроризмом
320000
Обсудить 1
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Ереване
Путин внес на ратификацию протокол к конвенции о предупреждении терроризма
РИА
Новости
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев проверит качество построенных на Дальнем Востоке дамб
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
АСИ создаст платформу для развития молодежного бизнеса к 2020 году
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи
Путин назвал темы предстоящей встречи с Роухани
Группа Дятлова
Фонд Дятлова попросил Путина помочь возобновить дело о гибели туристов
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в узком составе в Ереване. 1 октября 2019
Путин: конференция по Арктике поможет в решении непростых задач в регионе
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне
МИД предупредил россиян об ограничениях движения в Испании и Франции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ
Медведев поручил провести заседание совета по иностранным инвестициям
Экс-глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров
Чурову присвоили звание чрезвычайного и полномочного посла
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Республикой Сингапур. 1 октября 2019
ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ЕК допустила возможность остановки работы апелляционного органа ВТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Рябков рассказал о переговорах Лаврова и Помпео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния