В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Водителя Lamborghini, не пропустившего скорую помощь в Москве, привлекли к административной ответственности; видео с инцидентом полицейские нашли в интернете, сообщила официальный МВД России Ирина Волк.
"В ходе мониторинга сети интернет обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано, что гражданин на автомобиле марки Lamborghini не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи с включенным звуковыми и световыми сигналами", - рассказала Волк.
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Полицейские выяснили, что инцидент произошел на Волоколамском шоссе.
"Данная иномарка под управлением 30-летнего мужчины была остановлена полицейскими на Садовнической улице города Москвы. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключила Волк.
Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.