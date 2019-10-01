В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую

"В ходе мониторинга сети интернет обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано, что гражданин на автомобиле марки Lamborghini не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи с включенным звуковыми и световыми сигналами", - рассказала Волк.