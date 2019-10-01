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РИА Новости
Культура

Рок-группа Weezer записала сингл для саундтрека "Холодного сердца 2"

13:47 01.10.2019
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© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)Кадр из мультфильма "Холодное сердце"
Кадр из мультфильма Холодное сердце
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Музыканты американской рок-группы Weezer объявили в Твиттере, что записали песню для сиквела анимационного фильма Disney "Холодное сердце".
"Принесем волшебство в саундтреке "Холодного сердца 2" Lost in the Woods уже 15 ноября. Не забудьте также послушать его во время финальных титров 22 ноября", — написали участники группы.
В российский прокат мультфильм выйдет 28 ноября.
Ранее номинанты на премию "Грэмми" за хит Beverly Hills сообщили о том, что следующим планируют выпустить 14-й студийный альбом Van Weezer, а также отправиться в мировой тур с рок-группой Green Day и Fall Out Boy.
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2
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