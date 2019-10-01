Рок-группа Weezer записала сингл для саундтрека "Холодного сердца 2"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Музыканты американской рок-группы Weezer объявили в Твиттере, что записали песню для сиквела анимационного фильма Disney "Холодное сердце".
Bringing the magic to the @DisneyFrozen soundtrack with “Lost in the Woods,” out on November 15th! Hear it during the end credits when #Frozen2 is in theaters starting November 22nd. pic.twitter.com/UUBPAu4UbX— weezer (@Weezer) 30 сентября 2019 г.
"Принесем волшебство в саундтреке "Холодного сердца 2" Lost in the Woods уже 15 ноября. Не забудьте также послушать его во время финальных титров 22 ноября", — написали участники группы.
В российский прокат мультфильм выйдет 28 ноября.
Ранее номинанты на премию "Грэмми" за хит Beverly Hills сообщили о том, что следующим планируют выпустить 14-й студийный альбом Van Weezer, а также отправиться в мировой тур с рок-группой Green Day и Fall Out Boy.