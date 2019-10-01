МИД предупредил россиян об ограничениях движения в Испании и Франции

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский МИД предупредил россиян об ограничении движения транспорта в Испании и Франции 1 и 2 октября.

"Испания – 1 октября в городе Барселона в 19.00 по местному времени (20.00 мск) ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

Также ведомство сообщило, что 2 октября во французском городе Бобиньи (пригород Парижа) запланирована забастовка сотрудников правоохранительных органов, ожидается ограничение движения транспорта.