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РИА Новости

В Ленинградской области мужчина насильно удерживал школьницу в лесу

12:21 01.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о похищении после того, как 20-летний молодой человек под угрозой ножа увел в лес 11-летнюю школьницу, успевшую позвонить родителям и освобожденную полицейскими, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, в понедельник в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница города Луга с сообщением о похищении ее малолетней дочери. Поскольку ребенок успел позвонить родителям, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, освободив школьницу, жизни и здоровью которой сейчас ничего не угрожает. По подозрению в похищении ребенка был задержан 20-летний молодой человек, который, как отмечает СУСК, "полностью изобличен в содеянном".
Автомобиль полиции
16 сентября, 12:00РИА Новости
В Москве насильник четыре дня удерживал школьницу у себя дома, сообщили СМИ
"По данным следствия, утром 30 сентября… подозреваемый остановил 11-летнюю девочку следовавшую в школу и, угрожая ей ножом, стал уводить в лесной массив, однако она успела воспользоваться телефоном и сообщить о случившемся родителям. Молодой мужчина удерживал ребенка в лесу вплоть до момента обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье УК "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Сейчас в рамках расследования решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрания подозреваемому меры пресечения, информирует СУСК по Ленобласти.
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СК РФЛенинградская областьПроисшествия
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