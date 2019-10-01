В Ленинградской области мужчина насильно удерживал школьницу в лесу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о похищении после того, как 20-летний молодой человек под угрозой ножа увел в лес 11-летнюю школьницу, успевшую позвонить родителям и освобожденную полицейскими, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

Как уточняет ведомство, в понедельник в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница города Луга с сообщением о похищении ее малолетней дочери. Поскольку ребенок успел позвонить родителям, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, освободив школьницу, жизни и здоровью которой сейчас ничего не угрожает. По подозрению в похищении ребенка был задержан 20-летний молодой человек, который, как отмечает СУСК, "полностью изобличен в содеянном".

"По данным следствия, утром 30 сентября… подозреваемый остановил 11-летнюю девочку следовавшую в школу и, угрожая ей ножом, стал уводить в лесной массив, однако она успела воспользоваться телефоном и сообщить о случившемся родителям. Молодой мужчина удерживал ребенка в лесу вплоть до момента обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК "похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего".