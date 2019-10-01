В Минздраве обвинили онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Требования, которые предъявляет новое руководство детского онкоцентра имени Блохина к коллективу, являются обоснованными и повышают качество лечения больных, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Там также подчеркнули, что выступление докторов является "грубым нарушением врачебной этики".

Накануне СМИ написали, что онкологи этого медицинского учреждения объявили о готовности уволиться в полном составе, если им не сменят директора. В июне детское подразделение Центра возглавила Светлана Варфоломеева.

В своем заявлении медики отметили, что новое начальство мешает их работе, назвали бытовые условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что администрация "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.

В Минздраве создали специальную комиссию, которая займется изучением ситуации.