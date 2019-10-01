Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T14:55Z
https://ria.ru/20191001/1559310250.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154874/15/1548741503_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_73a2dd62f2f9b9ecf9a1d1fc0887d638.jpg
РИА Новости

В Минздраве обвинили онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

12:18 01.10.2019 (обновлено: 14:55 01.10.2019)
16869
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Требования, которые предъявляет новое руководство детского онкоцентра имени Блохина к коллективу, являются обоснованными и повышают качество лечения больных, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Там также подчеркнули, что выступление докторов является "грубым нарушением врачебной этики".
Накануне СМИ написали, что онкологи этого медицинского учреждения объявили о готовности уволиться в полном составе, если им не сменят директора. В июне детское подразделение Центра возглавила Светлана Варфоломеева.
В своем заявлении медики отметили, что новое начальство мешает их работе, назвали бытовые условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что администрация "терроризирует" коллектив через "закрытый и несправедливый" процесс начисления зарплаты.
В Минздраве создали специальную комиссию, которая займется изучением ситуации.
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уйти из Центра Блохина из-за увольнения профессора Георгия Менткевича. В самом учреждении эту информацию тогда опровергли.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Вчера, 21:17РИА Новости
В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников
491882250385
Обсудить 61
Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Минздраву за работу - жирный КОЛ, ведомство просто полностью не справляется со своим участком ответственности, лекарствообеспечение граждан провалено, первичное звено здравоохранения просто развалено и не работает, отрасль в глубоком кризисе, проведенная оптимизация была просто преступной - вывод: руководство Минздрава провалило свою работу, и еще один (правда уже риторический вопрос) - тот, кто в который раз (!), назначил на такую ответственную работу некомпетентных и негодных людей - как всегда не причем, и не за что не отвечает, просто актер разговорного жанра.
1 октября, 13:13
sneg_karl
243024013
Так может это и есть цель его деятельности?
1 октября, 13:57
SGSvetlana Gerasimova
11240604
Рекомендуем
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Лента
новостей
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Глава РАН о положении дел в российской науке
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
Директор центра Блохина назвал условие подписания заявления врачей об уходе
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Путин ответил на претензии грузинской журналистки
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Дом правительства РФ
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния