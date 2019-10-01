Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T12:51Z
https://ria.ru/20191001/1559309861.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155881/62/1558816288_0:10:1920:1090_1036x0_80_0_0_d7ded8cc2c4726ca63533f26c953ce10.jpg
РИА Новости

Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР

12:12 01.10.2019 (обновлено: 12:51 01.10.2019)
2772
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСуда северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море
Суда северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Суда северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.
Операция по задержанию прошла 28-30 сентября, браконьеры находились на 11 маломерных судах.
Пограничники изъяли запрещенные орудия лова и более четырех тысяч незаконно добытых кальмаров.
Нарушителей доставляют в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, пограничники спасли 174 северокорейских моряков с 26 тонущих маломерных судов в том же районе, но за пределами исключительной экономической зоны России.
Среди терпящих бедствие никто не пострадал, в ближайшее время их передадут на родину.
За последнее время на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне России задержали уже несколько сотен северокорейских браконьеров. Так, 27 сентября стало известно о поимке 262 рыбаков, которые передвигались на трех шхунах и нескольких мотоботах.
Десятью днями ранее пограничники задержали 161 гражданина КНДР, две шхуны и 11 мотоботов. Браконьеры оказали сопротивление, в результате один иностранец погиб, четверо граждан России получили ранения.
За 2018 год сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
27 сентября, 17:00РИА Новости
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
12131063
Обсудить 5
ФСБ РФКНДРРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
РИА
Новости
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
В Белоруссии не видят смысла в размещении российской военной базы
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Лента
новостей
Указатель расстояний в поселке Лонгиербюен на острове Западный Шпицберген
Русские снова идут. На этот раз в штатском
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета
"Русские сильны": западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о легионерах СС
Житель ДНР с флагом
Источник сообщил о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Макет пилотируемого транспортного корабля в РКК Энергия
Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния