Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР

Суда северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море

Суда северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.

Операция по задержанию прошла 28-30 сентября, браконьеры находились на 11 маломерных судах.

Пограничники изъяли запрещенные орудия лова и более четырех тысяч незаконно добытых кальмаров.

Нарушителей доставляют в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, пограничники спасли 174 северокорейских моряков с 26 тонущих маломерных судов в том же районе, но за пределами исключительной экономической зоны России.

Среди терпящих бедствие никто не пострадал, в ближайшее время их передадут на родину.

За последнее время на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне России задержали уже несколько сотен северокорейских браконьеров. Так, 27 сентября стало известно о поимке 262 рыбаков, которые передвигались на трех шхунах и нескольких мотоботах.

Десятью днями ранее пограничники задержали 161 гражданина КНДР, две шхуны и 11 мотоботов. Браконьеры оказали сопротивление, в результате один иностранец погиб, четверо граждан России получили ранения.