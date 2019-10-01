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РИА Новости

Минздрав прокомментировал обращение онкологов центра Блохина

12:10 01.10.2019 (обновлено: 17:02 01.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина с заявлением об увольнении являются грубым нарушением врачебной этики, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
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"Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии", - говорится в сообщении.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФОбщество
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