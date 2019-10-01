Минздрав прокомментировал обращение онкологов центра Блохина

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина с заявлением об увольнении являются грубым нарушением врачебной этики, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
"Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии", - говорится в сообщении.