МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Памятную доску Марку Захарову установят на доме, где он жил, сразу после того, как коллектив театра "Ленком" обратиться с соответствующим предложением в Мосгордуму, сообщил на прощании с режиссером глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет.
Прощание с ним проходит в стенах родного театра во вторник, позднее в этот день его похоронят на Новодевичьем кладбище.
"Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы десять или пять лет ждали такой возможности. Я уверен, что коллектив театра выйдет в Думу с предложением об установке памятной доски на доме, где он жил, в ближайшее время. Она будет установлена вне срока", — сказал Герасимов.