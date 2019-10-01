Памятную доску Марку Захарову установят на доме, где он жил

"Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы десять или пять лет ждали такой возможности. Я уверен, что коллектив театра выйдет в Думу с предложением об установке памятной доски на доме, где он жил, в ближайшее время. Она будет установлена вне срока", — сказал Герасимов.