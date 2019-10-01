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РИА Новости
Культура

Памятную доску Марку Захарову установят на доме, где он жил

12:13 01.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком" в Москве
На церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Памятную доску Марку Захарову установят на доме, где он жил, сразу после того, как коллектив театра "Ленком" обратиться с соответствующим предложением в Мосгордуму, сообщил на прощании с режиссером глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Художественный руководитель "Ленкома", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет.
Прощание с ним проходит в стенах родного театра во вторник, позднее в этот день его похоронят на Новодевичьем кладбище.
"Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы десять или пять лет ждали такой возможности. Я уверен, что коллектив театра выйдет в Думу с предложением об установке памятной доски на доме, где он жил, в ближайшее время. Она будет установлена вне срока", — сказал Герасимов.
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