Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Кроме того, на полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.
К утверждению лидерами государств подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, также ожидается согласование основных направлений международной деятельности Союза на 2020 год и подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром.