Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в Ереване, Армения. 1 октября 2019

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Кроме того, на полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.