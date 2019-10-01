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РИА Новости

Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС

12:08 01.10.2019 (обновлено: 13:00 01.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в Ереване, Армения. 1 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в Ереване, Армения. 1 октября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Кроме того, на полях мероприятия российский лидер проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при Союзе, а также почетные гости: президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
На заседании будут обсуждаться вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы развития интеграционных процессов, намечены задачи по улучшению функционирования единого рынка и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:09РИА Новости
Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани
К утверждению лидерами государств подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на 2020 год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики, также ожидается согласование основных направлений международной деятельности Союза на 2020 год и подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром.
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ВЕЭСХасан РоуханиИгорь ДодонЕвразийский экономический союзВладимир ПутинРоссияАрменияВ мире
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