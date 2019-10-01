Новые американские корабли впервые полетят с экипажами на МКС в 2020 году

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новые корабли Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing впервые полетят с экипажами на Международную космическую станцию в 2020 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что первые полёты кораблей с экипажами планируются в конце 2019 года.
"Американцы рассчитывают, что они начнут летать сами на своих кораблях. По данным НАСА, с которым мы вели переговоры сейчас на Байконуре, они надеются решить основные свои проблемы - и Boeing, и компания SpaceX - до конца текущего года", - сказал Рогозин журналистам на Первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".
"Соответственно в следующем году полетит экипаж. Пожелаем им успехов", - добавил он.