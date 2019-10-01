Новые американские корабли впервые полетят с экипажами на МКС в 2020 году

"Американцы рассчитывают, что они начнут летать сами на своих кораблях. По данным НАСА, с которым мы вели переговоры сейчас на Байконуре, они надеются решить основные свои проблемы - и Boeing, и компания SpaceX - до конца текущего года", - сказал Рогозин журналистам на Первой всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос".