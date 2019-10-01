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РИА Новости

В России стартовала тренировка по гражданской обороне

12:04 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всероссийская тренировка по гражданской обороне (ГО) стартовала во всех регионах России, сообщил во вторник на селекторном совещании глава МЧС Евгений Зиничев.
Ранее сообщалось, что Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе будут отработаны вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуты системы управления на всех уровнях. На втором этапе - вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.
"Сегодня мы уже начали Всероссийскую штабную тренировку, главной целью которой является проверка готовности органов управления и сил по предотвращению ЧС. Крупномасштабные ЧС, произошедшие в этом году на территории России, выявили ряд проблемных вопросов. Для их устранения МЧС будет проводить ежегодно внеплановые учения", - сказал министр.
Зиничев отметил, что в соответствии с поручением президента правительство и МЧС должны обеспечить внесение в законодательство статьи об ответственности должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для мероприятий по ликвидации и предупреждению ЧС.
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Как сообщил директор департамента гражданской обороны и защиты населения Олег Мануйло, в 6 часов утра по московскому времени во всех регионах России было проведено оповещение и сбор руководящего состава и работников органов управления РСЧС и ГО, приведены в готовность системы управления ГО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также развернута и организована работа групп контроля по выполнению мероприятий по ГО.
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Евгений ЗиничевМЧС РФРоссияОбщество
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