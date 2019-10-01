В России стартовала тренировка по гражданской обороне

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Всероссийская тренировка по гражданской обороне (ГО) стартовала во всех регионах России, сообщил во вторник на селекторном совещании глава МЧС Евгений Зиничев.

Ранее сообщалось, что Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 1 по 2 октября во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе будут отработаны вопросы оповещения, практические действия при возникновении крупномасштабных ЧС и аварий, а также развернуты системы управления на всех уровнях. На втором этапе - вопросы эвакуации и жизнеобеспечения населения.

"Сегодня мы уже начали Всероссийскую штабную тренировку, главной целью которой является проверка готовности органов управления и сил по предотвращению ЧС. Крупномасштабные ЧС, произошедшие в этом году на территории России, выявили ряд проблемных вопросов. Для их устранения МЧС будет проводить ежегодно внеплановые учения", - сказал министр.

Зиничев отметил, что в соответствии с поручением президента правительство и МЧС должны обеспечить внесение в законодательство статьи об ответственности должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для мероприятий по ликвидации и предупреждению ЧС.