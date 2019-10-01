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РИА Новости

Медведев отметил беспрецедентный уровень отношений России и Китая

12:03 01.10.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
© POOL
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравлении премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну по случаю 70-летия КНР подчеркнул, что отношения РФ и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, сообщает пресс-служба кабмина.
"Дружественный Китай встречает национальный праздник на фоне значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии. Существенно укрепился авторитет КНР на международной арене", - говорится в поздравительной телеграмме.
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Медведев также отметил, что "российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень": успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре. Премьер также указал на расширение прямых контактов между деловыми и общественными кругами двух стран.
"В текущем году отмечается также 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что общими усилиями мы сможем придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - добавляется в тексте поздравления.
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Дмитрий МедведевКитайРоссияВ мире
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