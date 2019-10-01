Медведев отметил беспрецедентный уровень отношений России и Китая

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравлении премьеру Госсовета Китая Ли Кэцяну по случаю 70-летия КНР подчеркнул, что отношения РФ и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дружественный Китай встречает национальный праздник на фоне значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии. Существенно укрепился авторитет КНР на международной арене", - говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев также отметил, что "российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень": успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре. Премьер также указал на расширение прямых контактов между деловыми и общественными кругами двух стран.