Минобороны покормит следующих к месту службы призывников в ресторанах

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Призывников, которые будут ехать до места службы более трех суток на поезде, Минобороны РФ покормит в вагонах-ресторанах, заявили в пресс-службе военного ведомства.

Сегодня начался осенний призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента призыву подлежит 132 тысячи человек. Мероприятия будут проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации.

"Призывники и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным или авиационным транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников из других регионов будет осуществляться с использованием самолетов авиации ВС РФ и гражданской авиации", - сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на весь путь следования призывники будут обеспечены питанием. "На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах", - сказали в Минобороны.