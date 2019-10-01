Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T12:03Z
https://ria.ru/20191001/1559309387.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154970/63/1549706366_0:267:3023:1967_1036x0_80_0_0_b95e0d4d492c3558ef92060c2d341e65.jpg
РИА Новости

Минобороны покормит следующих к месту службы призывников в ресторанах

12:03 01.10.2019
5307
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПризыв на военную службу
Призыв на военную службу
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Призыв на военную службу. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Призывников, которые будут ехать до места службы более трех суток на поезде, Минобороны РФ покормит в вагонах-ресторанах, заявили в пресс-службе военного ведомства.
Сегодня начался осенний призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента призыву подлежит 132 тысячи человек. Мероприятия будут проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Призывники в сборном пункте
10:27РИА Новости
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
"Призывники и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным или авиационным транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников из других регионов будет осуществляться с использованием самолетов авиации ВС РФ и гражданской авиации", - сказали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что на весь путь следования призывники будут обеспечены питанием. "На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах", - сказали в Минобороны.
Впервые практику кормления призывников в вагонах-ресторанах российское военное ведомство ввело в 2016 году.
Нашивки на военную форму для призывников
22 сентября, 09:10РИА Новости
Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию
24112119
Обсудить 2
Министерство обороны РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А кто будет добираться 2,5 дня, их кормить не будут?))
1 октября, 12:35
agent_anonimus
900001
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Рафаэл Гюльбекян
Москвич семь лет живет в трейлере с собакой и терпит издевательства соседа
Скорая помощь на дороге
В Москве по видео в сети нашли водителя Lamborghini, не пустившего скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния