В Кремле заявили о последствиях отказа Киева принять "формулу Штайнмайера"

"Разумеется, Кремль продолжит поиски путей решения этой общеукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет делать Кремль, если сохранится позиция непринятия "формулы Штайнмайера".