В Кремле заявили о последствиях отказа Киева принять "формулу Штайнмайера"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Даже если Киев не примет "формулу Штайнмайера", Россия продолжит поиски путей разрешения конфликта, но такой отказ затормозит процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, Кремль продолжит поиски путей решения этой общеукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет делать Кремль, если сохранится позиция непринятия "формулы Штайнмайера".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru