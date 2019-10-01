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РИА Новости

В Кремле заявили о последствиях отказа Киева принять "формулу Штайнмайера"

11:58 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Даже если Киев не примет "формулу Штайнмайера", Россия продолжит поиски путей разрешения конфликта, но такой отказ затормозит процесс, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, Кремль продолжит поиски путей решения этой общеукраинской проблемы в меру своих возможностей, но, конечно, это существенно затормозит весь процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет делать Кремль, если сохранится позиция непринятия "формулы Штайнмайера".
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