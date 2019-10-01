Во Владимирской области шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ВОРОНЕЖ, 1 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения двух грузовиков и микроавтобуса "Газель" под Владимиром, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла около 8.00 мск во вторник на 184-м километре автодороги М7 "Волга".
"По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей и микроавтобуса "Газель". По состоянию на 10.00 известно о 6 пострадавших – водителях грузовых авто, одном пассажире грузовика (госпитализированы) и трех пассажирах "Газели", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко, трем пассажирам микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте. По словам собеседницы агентства, "Газель" была не маршрутная.
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"В настоящее время движение на данном участке пути затруднено. На месте работают сотрудники полиции, осуществляется регулировка и организация движения по объездным путям", - сообщает полиция.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и информация о пострадавших уточняются.