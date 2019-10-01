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РИА Новости

Советник Зеленского хотел бы попробовать секс с роботом

11:53 01.10.2019 (обновлено: 11:56 01.10.2019)
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© SingularityU GlobalИгорь Новиков
Игорь Новиков
© SingularityU Global
Игорь Новиков. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков в интервью в программе "О чем говорят мужчины" рассказал о том, что был бы не против попробовать интим с роботом. Аудиозапись программы опубликовало издание "Украинские новости".
В программе Новиков и ведущая Анна Балент обсуждали секс-робота Саманту, которую научили отказывать в близости. Для этого в ней установили датчики, которые фиксируют грубые прикосновения и неуважительное отношение.
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Новиков считает, что роботы не приживутся как массовое явление. "Это будет нишевая игрушка, которая на макрособытия влиять не будет", — отметил он.
Ведущая задала ему вопрос, попробовал ли бы он секс с роботом ради лучшего понимания будущего.
"С согласия жены, я думаю, да," — заявил Новиков.
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