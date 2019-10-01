Советник Зеленского хотел бы попробовать секс с роботом

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков в интервью в программе "О чем говорят мужчины" рассказал о том, что был бы не против попробовать интим с роботом. Аудиозапись программы опубликовало издание " Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков в интервью в программе "О чем говорят мужчины" рассказал о том, что был бы не против попробовать интим с роботом. Аудиозапись программы опубликовало издание " Украинские новости ".

В программе Новиков и ведущая Анна Балент обсуждали секс-робота Саманту, которую научили отказывать в близости. Для этого в ней установили датчики, которые фиксируют грубые прикосновения и неуважительное отношение.

Новиков считает, что роботы не приживутся как массовое явление. "Это будет нишевая игрушка, которая на макрособытия влиять не будет", — отметил он.

Ведущая задала ему вопрос, попробовал ли бы он секс с роботом ради лучшего понимания будущего.