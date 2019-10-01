Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T11:52Z
https://ria.ru/20191001/1559308786.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155078/91/1550789112_0:44:1024:620_1036x0_80_0_0_ecc2e8bd4ccdb51aa7bcbdd13db4c9b1.jpg
РИА Новости

Юрия Гоцанюка назначили премьером Крыма

11:50 01.10.2019 (обновлено: 11:52 01.10.2019)
438
© РИА Новости / Александр ПолегенькоЗдание Совета министров Республики Крым
Здание Совета министров Республики Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Крымский парламент согласовал назначение Юрия Гоцанюка на должность председателя совета министров Крыма, соответствующее решение принято на внеочередной сессии во вторник.
Кандидатура Гоцанюка внесена главой Крыма Сергеем Аксеновым. Ранее Аксенов совмещал должности главы и премьера республики.
"Согласовать назначение Гоцанюка Юрия Михайловича на должность председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в принятом постановлении.
Ранее Гоцанюк занимал пост вице-премьера крымского правительства, в сферу его полномочий среди прочего входило кураторство сельскохозяйственной отрасли. Юрий Гоцанюк родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. Прошел трудовой путь от тракторист колхоза "Знамя коммунизма" Первомайского района до вице-премьера крымского правительства.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
10:04РИА Новости
Аксенов рассказал о целях разделения полномочий главы и премьера Крыма
300002
Обсудить 0
Сергей Аксенов (политик)КрымПолитика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Невеста
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Лента
новостей
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Николай Валуев отказался слушать Грету Тунберг в Госдуме
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Сотрудник СК умер после нападения
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Игорь Новиков
Советник Зеленского хотел бы попробовать секс с роботом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния