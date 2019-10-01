Юрия Гоцанюка назначили премьером Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Крымский парламент согласовал назначение Юрия Гоцанюка на должность председателя совета министров Крыма, соответствующее решение принято на внеочередной сессии во вторник.

"Согласовать назначение Гоцанюка Юрия Михайловича на должность председателя Совета министров Республики Крым", - говорится в принятом постановлении.

Ранее Гоцанюк занимал пост вице-премьера крымского правительства, в сферу его полномочий среди прочего входило кураторство сельскохозяйственной отрасли. Юрий Гоцанюк родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. Прошел трудовой путь от тракторист колхоза "Знамя коммунизма" Первомайского района до вице-премьера крымского правительства.