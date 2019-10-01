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РИА Новости

"Мисс Украина" рассказала, почему дала интервью на русском языке

11:47 01.10.2019 (обновлено: 12:24 01.10.2019)
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© Фото : Miss Ukraine 2019Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
© Фото : Miss Ukraine 2019
Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Скандал разгорелся на Украине после того, как победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша отказалась дать интервью на украинском языке, как заявляет сама девушка, дело не языке, а в ее плохом самочувствии и переутомлении.
По информации украинских СМИ, ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая сообщила в Instagram, что в новый выпуск программы не войдет интервью с "Мисс Украина – 2019" из-за того, что Паша отказалась говорить на украинском языке.
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Сама Паша разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что "имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке", а от интервью отказалась из-за плохого самочувствия.
"Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языках являются абсолютной ложью. Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языках. Для меня это не имеет принципиального значения и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было. В случае с интервью Екатерине Осадчей - в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине - плохое самочувствие и переутомление", - написала Паша в своем Instagram.
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