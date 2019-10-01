"Мисс Украина" рассказала, почему дала интервью на русском языке

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Скандал разгорелся на Украине после того, как победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша отказалась дать интервью на украинском языке, как заявляет сама девушка, дело не языке, а в ее плохом самочувствии и переутомлении.