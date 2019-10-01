Ситуацией в онкоцентре имени Блохина занимается Минздрав, заявили в Кремле

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, контролем за ситуацией в онкоцентре Блохина занимается министерство здравоохранения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Сообщалось также, что комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре имени Блохина до 6 октября.

"Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав, в настоящий момент у меня нет какой-то свежей информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, контролируют ли в Кремле ситуацию с центром.