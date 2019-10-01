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РИА Новости

Ситуацией в онкоцентре имени Блохина занимается Минздрав, заявили в Кремле

11:44 01.10.2019 (обновлено: 12:15 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, контролем за ситуацией в онкоцентре Блохина занимается министерство здравоохранения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Сообщалось также, что комиссия Минздрава будет работать в онкоцентре имени Блохина до 6 октября.
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"Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав, в настоящий момент у меня нет какой-то свежей информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, контролируют ли в Кремле ситуацию с центром.
"Нам неизвестно, обращались ли врачи в министерство здравоохранения и вы знаете, что сегодня есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме", - добавил Песков, отвечая на реплику о том, что врачи обратились к президенту.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковМоскваОбщество
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