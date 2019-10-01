Дом Курта Кобейна выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов

Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле

© AP Photo / Robert Sorbo Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дом солиста группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов, Дом солиста группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов, сообщает patch.com.

Согласно объявлению, его площадь составляет более восьми тысяч квадратных метров. Также особняк начала XX века недавно отреставрировали.

Этот дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами, расположенный недалеко от озера Вашингтон, Кобейн купил в 1994 году — незадолго до своей смерти.

В 1997 году Кортни Лав продала его за 2,9 миллиона долларов.