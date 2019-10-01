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РИА Новости
Культура

Дом Курта Кобейна выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов

19:14 01.10.2019
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© AP Photo / Robert SorboКурт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
© AP Photo / Robert Sorbo
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дом солиста группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов, сообщает patch.com.
© Ewing & Clark, IncДом, в котором жил Курт Кобейн
Дом, в котором жил Курт Кобейн
© Ewing & Clark, Inc
Дом, в котором жил Курт Кобейн
Согласно объявлению, его площадь составляет более восьми тысяч квадратных метров. Также особняк начала XX века недавно отреставрировали.
Этот дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами, расположенный недалеко от озера Вашингтон, Кобейн купил в 1994 году — незадолго до своей смерти.
В 1997 году Кортни Лав продала его за 2,9 миллиона долларов.
Дальнейшая судьба особняка на протяжении 20 лет оставалась неизвестной.
Жаклин Кеннеди позирует у печатной машинки
1 июля, 05:24Культура
Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов
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КультураМузыкаСтиль жизниНовости культурыКортни Лав (Кортни Харрисон)Курт КобейнNirvana
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