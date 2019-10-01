Дом Курта Кобейна выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дом солиста группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле выставили на продажу за 7,5 миллионов долларов, сообщает patch.com.
Дом, в котором жил Курт Кобейн
Согласно объявлению, его площадь составляет более восьми тысяч квадратных метров. Также особняк начала XX века недавно отреставрировали.
Этот дом с четырьмя спальнями и ванными комнатами, расположенный недалеко от озера Вашингтон, Кобейн купил в 1994 году — незадолго до своей смерти.
В 1997 году Кортни Лав продала его за 2,9 миллиона долларов.
Дальнейшая судьба особняка на протяжении 20 лет оставалась неизвестной.