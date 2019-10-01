Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Черкалиным

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, пока же в Кремле призывают дождаться итогов расследования и суда, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее "Коммерсант" сообщил , что полковнику Черкалину, обвиняемому во взяточничестве и мошенничестве, передавали деньги у входа в здание управления или в кафе на Лубянской площади. Одним из взяткодателей, по данным издания, был экс-владелец КБ "Транспортный" .

"Президент летит в Армению. Я не думаю, что он обратил на это внимание. Ну, естественно, ему эта информация будет доложена наряду с другими", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, обратил ли внимание президент на ситуацию со взяткой Черкалину и нет ли у него вопросов ко всей Федеральной службе безопасности.

"Президент не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу. В настоящий момент ведутся следственные действия и нужно просто дождаться судебного вердикта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что Черкалин с подельниками совершали преступления уже много лет и кто, по мнению президента, ответственен за то, что их не поймали раньше.

Ранее Головинский суд Москвы отказался закрывать от публики рассмотрение иска Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве Черкалину и его семье о взыскании имущества и средств на 6,3 миллиарда рублей. Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.