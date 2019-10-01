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РИА Новости

В Кремле ожидают, что Киев прояснит позицию по урегулированию в Донбассе

11:32 01.10.2019 (обновлено: 11:56 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле ожидают, что Киев на встрече контактной группы в Минске во вторник прояснит, трансформировалась ли его позиция по урегулированию в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова будет реакция Кремля, если Украина снова откажется от "формулы Штайнмайера" на заседании контактной группы в Минске.
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Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера". При этом в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
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