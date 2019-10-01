В Кремле ожидают, что Киев прояснит позицию по урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле ожидают, что Киев на встрече контактной группы в Минске во вторник прояснит, трансформировалась ли его позиция по урегулированию в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова будет реакция Кремля, если Украина снова откажется от "формулы Штайнмайера" на заседании контактной группы в Минске.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера". При этом в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
25 сентября, 22:04РИА НовостиЛавров прокомментировал срыв подписания "формулы Штайнмайера"