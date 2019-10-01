В Кремле ожидают, что Киев прояснит позицию по урегулированию в Донбассе

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова будет реакция Кремля, если Украина снова откажется от "формулы Штайнмайера" на заседании контактной группы в Минске.