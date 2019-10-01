Суд продлил арест трем сторонникам Атамбаева

БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека продлил арест трем сторонникам экс-президента Киргизии до 9 декабря, сообщили РИА Новости во вторник в канцелярии суда.

"Ниязову, Жамгырчиеву и Шаменову продлили арест до 9 декабря", - заявил сотрудник канцелярии.

Один из арестованных, ближайший соратник Атамбаева Фарид Ниязов, в прошлом возглавлял аппарат президента и предвыборный штаб действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Ему, как и двум другим сподвижникам Атамбаева, инкриминируют организацию массовых беспорядков и захват заложников во время событий в Кой-Таше.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.