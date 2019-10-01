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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Суд продлил арест трем сторонникам Атамбаева

11:29 01.10.2019
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
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БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Первомайский районный суд Бишкека продлил арест трем сторонникам экс-президента Киргизии до 9 декабря, сообщили РИА Новости во вторник в канцелярии суда.
"Ниязову, Жамгырчиеву и Шаменову продлили арест до 9 декабря", - заявил сотрудник канцелярии.
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
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Эксперт: сторонники Атамбаева не смогут организовать серьезные митинги
Один из арестованных, ближайший соратник Атамбаева Фарид Ниязов, в прошлом возглавлял аппарат президента и предвыборный штаб действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Ему, как и двум другим сподвижникам Атамбаева, инкриминируют организацию массовых беспорядков и захват заложников во время событий в Кой-Таше.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец - Усен Ниязбеков, погиб.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
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Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековФарид НиязовАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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