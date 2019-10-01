В Новосибирске завели дело после падения женщины и ребенка в яму с кипятком

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком провалились в яму с кипятком в Новосибирске, сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщалось ранее, женщина с ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. В настоящее время они лечатся в ожоговом центре Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, врачи наблюдают положительную динамику в его лечении, женщину с мальчиком уже перевели из реанимации в общее отделение.

"По результатам ранее проведенной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело... "нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.