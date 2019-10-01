Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T11:26Z
https://ria.ru/20191001/1559307545.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Новосибирске завели дело после падения женщины и ребенка в яму с кипятком

11:26 01.10.2019
363
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ребенком провалились в яму с кипятком в Новосибирске, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, женщина с ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком. В настоящее время они лечатся в ожоговом центре Новосибирской областной больницы. Ребенок получил ожоги 20% поверхности тела, врачи наблюдают положительную динамику в его лечении, женщину с мальчиком уже перевели из реанимации в общее отделение.
Врачи во время операции
19 сентября, 09:42РИА Новости
Врачи рассказали о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка
"По результатам ранее проведенной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело... "нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 17 сентября горячая вода из теплотрассы размыла грунт, образовав яму с кипятком, куда позднее упала 32-летняя женщина с годовалым ребенком.
210321
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Перми нашли живой пятнадцатилетнюю девочку, пропавшую три дня назад
РИА
Новости
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Комиссия ОП обратится в ООН с просьбой изучить факты реабилитации фашизма
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин напомнил о попытках Франции и Британии умиротворить Гитлера
Плавательный бассейн
В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Ленинградской области мужчина насильно удерживал школьницу в лесу
Алкогольный отдел супермаркета
В Чите иностранца заподозрили в продаже поддельной водки
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Калининграде мужчина зарезал бормотавшего во сне приятеля
Сотрудник ФСИН
Уралец скрывался в лесу с сожительницей, за истязание которой был осужден
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Укусивший полицейского житель Ульяновска получил два года колонии
Врачи в больнице
В Забайкалье мужчину госпитализировали после нападения медведя
Сотрудник ДПС
В Чувашии полиция проводит проверку после "патрульной" свадьбы сотрудника
Дежурная часть. Архивное фото
На западе Москвы из супермаркета украли товаров на полмиллиона рублей
Автомобили скорой помощи
В Татарстане проверят спортцентр, где в бассейне захлебнулся ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
18:13Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Лента новостейМолния