В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком

НОВОСИБИРСК, 18 сен - РИА Новости. Женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком, ребенок в реанимации, следователи СК проводят проверку.

"В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает СУСК РФ по региону.

По данным местных СМИ, женщина с ребенком проходили по тротуару в Центральном районе Новосибирска и провалились в яму с кипятком, в результате чего получили ожоги.

Начальник службы анестезиологии Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов сообщил журналистам, что женщина сразу после произошедшего не поступала в отделение реанимации, потому как показаний для этого не было. Ее состояние средней степени тяжести, она находится в общем отделении ожогового центра.

"Ребенок поступил в отделение реанимации. Менее чем за сутки он выведен из состояния ожогового шока. На сегодняшний день его состояние мы расцениваем как стабильно тяжелое. Мы уже готовы перевести ребенка из отделения реанимации", - сказал он, уточнив, что у двухлетнего ребенка ожоги 20% поверхности тела.