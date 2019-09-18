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РИА Новости

В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком

13:29 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 18 сен - РИА Новости. Женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком, ребенок в реанимации, следователи СК проводят проверку.
"В Новосибирске следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает СУСК РФ по региону.
По данным местных СМИ, женщина с ребенком проходили по тротуару в Центральном районе Новосибирска и провалились в яму с кипятком, в результате чего получили ожоги.
Начальник службы анестезиологии Новосибирской областной клинической больницы Игорь Саматов сообщил журналистам, что женщина сразу после произошедшего не поступала в отделение реанимации, потому как показаний для этого не было. Ее состояние средней степени тяжести, она находится в общем отделении ожогового центра.
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"Ребенок поступил в отделение реанимации. Менее чем за сутки он выведен из состояния ожогового шока. На сегодняшний день его состояние мы расцениваем как стабильно тяжелое. Мы уже готовы перевести ребенка из отделения реанимации", - сказал он, уточнив, что у двухлетнего ребенка ожоги 20% поверхности тела.
"Прогноз для жизни благоприятный. Думаю, что все будет хорошо. Площадь (ожогов – ред.) достаточно большая, но в большей части ожоги должны быть поверхностные. Есть очень хорошая клиническая динамика", - добавил специалист.
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Следственный комитет РФНовосибирскРоссияПроисшествия
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