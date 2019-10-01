Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил Гончарук

Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. Среди прочего правительство планирует, что "Украинские железные дороги" (Укрзализныця) разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах. Отдельным направлением станет работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.