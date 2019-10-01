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РИА Новости

Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил Гончарук

11:23 01.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. Среди прочего правительство планирует, что "Украинские железные дороги" (Укрзализныця) разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах. Отдельным направлением станет работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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"Все те вещи, которые достались нам от Советского Союза, та инфраструктура – она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. И мы приходим к тому, что у нас более чем на 90% истощена "Укрзализныця", например. То есть, та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена", – сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Он добавил, что на Украине "почти ежедневно горят локомотивы", тяги не хватает даже для удовлетворения потребностей бизнеса. "А это означает, что мы вынуждены поддерживать эту инфраструктуру (которая - Прим. ред.) в плохом состоянии, вынуждены туда тратить дополнительные средства", – отметил премьер.
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Обсудить 13
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеУкрзализницаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эх, маловато достались им от Советского Союза... хватило только на 30 лет :(
1 октября, 11:37
Петя Грин
8140000
Отметился возложив вину за развал на предыдущие власти! Теперь чистенький и беленький! И если не получится, а так и будет, то он старался, но ...!
1 октября, 13:31
Леонид 1955
1431000
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