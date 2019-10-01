Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил Гончарук

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Ранее правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. Среди прочего правительство планирует, что "Украинские железные дороги" (Укрзализныця) разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах. Отдельным направлением станет работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
"Все те вещи, которые достались нам от Советского Союза, та инфраструктура – она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. И мы приходим к тому, что у нас более чем на 90% истощена "Укрзализныця", например. То есть, та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена", – сказал Гончарук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Он добавил, что на Украине "почти ежедневно горят локомотивы", тяги не хватает даже для удовлетворения потребностей бизнеса. "А это означает, что мы вынуждены поддерживать эту инфраструктуру (которая - Прим. ред.) в плохом состоянии, вынуждены туда тратить дополнительные средства", – отметил премьер.
28 сентября, 08:00РИА НовостиНовый бюджет: кто Украину ужинает, тот ее и танцует
Ранее пожар произошел в локомотиве поезда "Черновцы – Киев", никто не пострадал. Горел моторный отсек локомотива на площади 15 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается.