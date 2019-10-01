Власти Ирана приговорили к казни обвиняемого в шпионаже в пользу США

ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Власти Ирана приговорили обвиняемого в шпионаже в пользу США к казни.

Как сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, трое других были приговорены за шпионаж к десяти годам заключения каждый.