Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T11:22Z
https://ria.ru/20191001/1559307287.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

Власти Ирана приговорили к казни обвиняемого в шпионаже в пользу США

11:22 01.10.2019
366
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 окт – РИА Новости. Власти Ирана приговорили обвиняемого в шпионаже в пользу США к казни.
Как сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, трое других были приговорены за шпионаж к десяти годам заключения каждый.
"Али Нафарие осужден к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу службы разведки США, Мохаммад Амин за шпионаж в пользу Британии - к 10 годам тюрьмы, Мохаммад Али Бабапур за шпионаж в пользу США - к 10 годам тюрьмы, еще один человек, за шпионаж в пользу США приговорен к смертной казни", - приводит агентство ILNA его слова.
По данным агентства Mizan, смертный приговор был обжалован в Верховном суде.
Гражданин США Пол Уилан в суде
30 августа, 19:14РИА Новости
Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже
2112010
Обсудить 0
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейский в Афганистане
В Афганистане не менее 11 силовиков погибли в результате атаки талибов
РИА
Новости
Полицейские во время акции протеста в Гонконге
СМИ: полиция Гонконга открыла предупредительную стрельбу боевыми патронами
Бишкек
В Киргизии бывшего главу спецслужб объявили в международный розыск
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы
Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
В Гонконге полицейские получили ожоги от неизвестной едкой жидкости
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин напомнил о попытках Франции и Британии умиротворить Гитлера
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Роухани
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Российские специалисты по военно-технической поддержке прибыли в Венесуэлу
Американский военнослужащий в Сирии
Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии
Трансформаторы подстанции
Иордания, Сирия и Ливан планируют связать электросети до конца года
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
Жительница Горловки получила 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Венесуэла провела платеж по долгу России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной
18:50В Волгограде пранкеры в полицейской форме "проверяли" документы у прохожих
18:48В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников
18:47Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
18:41Киев не предоставил гарантии помилования обмениваемых, заявили в ДНР
18:39В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской
18:35Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
18:35Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений
18:34Киев и Донбасс не смогли достичь договоренности об обмене пленными
18:34Путин и Роухани обсудили иранскую инициативу по безопасности в проливах
18:30Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
18:29Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ
18:28Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
18:22Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ
18:21В Калининграде создали виртуальную реконструкцию китобойного судна
18:20Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием
18:20Кремль прокомментировал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
18:17Додон надеется, что у Молдавии появится постоянный представитель в ЕАЭК
18:15Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом
18:14Жириновский надеется, что "Ленком" назовут в честь Марка Захарова
Лента новостейМолния