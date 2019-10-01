Прокуратура проверит органы опеки после ареста священника в Оренбурге

УФА, 1 окт - РИА Новости. Оренбургская прокуратура организовала проверку работы органов опеки и попечительства области после ареста священника Николая Стремского, у которого изъяли девять несовершеннолетних детей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Прокуратурой Оренбургской области инициирована проверка органов опеки и попечительства Саракташского района", - сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
После случившегося власти области изъяли девять несовершеннолетних детей из семьи священника, восемь из которых находились под его опекой, один был усыновлён. Самого Стремского лишили опекунства над детьми.