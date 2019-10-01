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РИА Новости

В Афганистане не менее 11 силовиков погибли в результате атаки талибов

11:13 01.10.2019 (обновлено: 11:14 01.10.2019)
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки талибов на севере страны, передает местный телеканал 1TV.
По данным телеканала, талибы совершили нападение в провинции Балх в ночь на вторник. Представитель губернатора провинции заявил, что боевики атаковали полицейский штаб, однако им не удалось взять его под свой контроль.
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Представители радикального движения "Талибан" заявили, что в результате атаки захватили район Шортепа, однако местные власти опровергли эту информацию.
В Афганистане в субботу, 28 сентября, состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".
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