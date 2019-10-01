В Афганистане не менее 11 силовиков погибли в результате атаки талибов

По данным телеканала, талибы совершили нападение в провинции Балх в ночь на вторник. Представитель губернатора провинции заявил, что боевики атаковали полицейский штаб, однако им не удалось взять его под свой контроль.

В Афганистане в субботу, 28 сентября, состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".