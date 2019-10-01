В Киргизии бывшего главу спецслужб объявили в международный розыск

Экс-глава Государственного комитета национальной безопасности проходит обвиняемым по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Помимо него в причастности к этому преступлению обвиняются еще 19 человек, среди которых и бывший президент республики Алмазбек Атамбаев.

По данным МВД, с 14 подозреваемыми по этому делу подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием. Материалы уголовного дела направлены в генеральную прокуратуру "для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности".

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев.