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РИА Новости

В Киргизии бывшего главу спецслужб объявили в международный розыск

11:12 01.10.2019
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© Sputnik / Акылбек Батырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Бывшего главу спецслужб Киргизии Бусурманкула Табалдиева объявили в международный розыск, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Экс-глава Государственного комитета национальной безопасности проходит обвиняемым по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Помимо него в причастности к этому преступлению обвиняются еще 19 человек, среди которых и бывший президент республики Алмазбек Атамбаев.
"Табалдиев уведомлен о подозрении заочно, с объявлением международный розыск, в том числе по линии "Интерпола", - заявили в пресс-службе.
По данным МВД, с 14 подозреваемыми по этому делу подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием. Материалы уголовного дела направлены в генеральную прокуратуру "для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности".
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. Впоследствии выяснилось, что к его освобождению были причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев.
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