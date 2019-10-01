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РИА Новости

В ГД предложили расширить применение вычета по НДФЛ на отдых в санаториях

11:15 01.10.2019 (обновлено: 11:23 01.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Быков ("Единая Россия") обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением распространить социальный налоговый вычет по НДФЛ не только на медицинские услуги, полученные в санаториях, но и на расходы за питание и проживание, заложенные в общей стоимости путевки.
Сейчас социальный налоговый вычет можно получить с суммы, потраченной на лечение по санаторно-курортной путевке. При этом в общую сумму путевки, как правило, всегда входят проживание и питание, но сейчас они не относятся к расходам, за которые можно получить налоговый вычет.
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"Прошу рассмотреть следующее предложение: внести в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменения, предусматривающие предоставление физическим лицам при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за услуги, оказанные санаторно-курортными организациями на территории Российской Федерации, в размере фактически произведенных расходов на проживание и питание, учитываемых в общей стоимости санаторно-курортной путевки, с учетом ограничений, устанавливаемых в аналогичных случаях Налоговым кодексом Российской Федерации", - говорится в обращении Быкова на имя Голиковой (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат полагает, что такой подход может способствовать уменьшению расходов граждан на покупку санаторно-курортных путевок и, как следствие, увеличению числа желающих получить такое лечение в России.
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