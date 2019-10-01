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РИА Новости
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Слежу за тобой. Как найти идеальную няню и не пожалеть?

12:00 01.10.2019
103
Это надолго
Слежу за тобой. Как найти идеальную няню и не пожалеть?
12:00
Где найти няню и не поседеть от ужаса? В соцсетях? Через знакомых? В агентствах? Как пустить чужого человека к своему ребёнку и при этом минимизировать риск? Записали инструкцию: как без паранойи выбрать хорошую няню, выстроить с ней рабочие отношения, чтобы потом не было "мучительно больно".
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как справиться с родительскими страхами и решиться на няню (без скрытых видеокамер и постоянной слежки).
Какой должна быть идеальная няня? Где и как её искать? Какие документы требовать перед трудоустройством? Почему няне нельзя становиться членом семьи? Няня или бабушка?
Об этом в седьмом эпизоде подкаста спрашиваем Юлию Малеванную, основателя крупнейшего в России агентства по подбору домашнего персонала Clever.
04:20 как решиться на няню
12:00 о технологиях, которые в будущем помогут присматривать за детьми
14:00 как понять, что няня подходит вашей семье
16:40 рекомендации: как подготовить ребёнка к няне
20:50 что важно оговорить с няней до подписания договора
25:30 сколько лет идеальной няне и должны ли у неё быть свои дети
27:40 кто лучше: бабушка или няня
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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