Слежу за тобой. Как найти идеальную няню и не пожалеть?

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Это надолго Слежу за тобой. Как найти идеальную няню и не пожалеть?

Где найти няню и не поседеть от ужаса? В соцсетях? Через знакомых? В агентствах? Как пустить чужого человека к своему ребёнку и при этом минимизировать риск? Записали инструкцию: как без паранойи выбрать хорошую няню, выстроить с ней рабочие отношения, чтобы потом не было "мучительно больно".