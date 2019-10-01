Представитель One Republic опроверг новость о дуэте Адель и Бейонсе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Представитель солиста поп-рок группы One Republic Райана Теддера, заявил, что музыкант, который на днях объявил в интервью радиостанции Z100, что Адель и Бейонсе выпустят совместную песню, пошутил, сообщает NME.
Hanging with @OneRepublic @GlblCtzn festival 🎉👌❤️ @MaxwellsHouse #PowerTheMovement pic.twitter.com/HyYez2LKyD— Z100 New York (@Z100NewYork) 28 сентября 2019 г.
Ранее Теддер заявил, что Адель и Бейонсе можно будет услышать в одном из синглов будущего альбома группы Human, который выходит в 2020 году.
По его словам, им должен был аккомпанировать клавишник и фронтмен Coldplay Крис Мартин.
Однако представитель солиста подтвердил, что певицы не записали композицию для One Republic.
Тем не менее, Теддер готов выпустить такую песню, но пока сотрудничество остается его мечтой.
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