Представитель One Republic опроверг новость о дуэте Адель и Бейонсе

Певцы Адель и Бейонсе на 55-й ежегодной премии GRAMMY. 10 февраля 2013

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Представитель солиста поп-рок группы One Republic Райана Теддера, заявил, что музыкант, который на днях объявил в интервью радиостанции Z100, что Адель и Бейонсе выпустят совместную песню, пошутил, Представитель солиста поп-рок группы One Republic Райана Теддера, заявил, что музыкант, который на днях объявил в интервью радиостанции Z100, что Адель и Бейонсе выпустят совместную песню, пошутил, сообщает NME.

Ранее Теддер заявил, что Адель и Бейонсе можно будет услышать в одном из синглов будущего альбома группы Human, который выходит в 2020 году.

По его словам, им должен был аккомпанировать клавишник и фронтмен Coldplay Крис Мартин.

Однако представитель солиста подтвердил, что певицы не записали композицию для One Republic.