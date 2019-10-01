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РИА Новости

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

11:09 01.10.2019 (обновлено: 12:41 01.10.2019)
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© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанкАйсберги Антарктиды
Айсберги Антарктиды
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
Площадь айсберга, названного D28, составляет примерно 1,6 тысячи квадратных километров, его толщина — около 210 метров.
Льдина может представлять угрозу морским судам, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ней.
Эймери — третий по величине шельфовый ледник — находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке материка. В последний раз такой крупный айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад.
Работа фотографа Тома Хагена
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АнтарктидаВ мире
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