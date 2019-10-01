Томские врачи впервые в России применили новый метод лучевой терапии рака

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Специалисты Томского областного онкодиспансера первыми в России начали применять метод адаптивной лучевой терапии для больных раком, сообщает во вторник Telegram-канал областного департамента здравоохранения.
В сообщении отмечается, что новая методика адаптивной лучевой терапии на основе In-Vivo дозиметрии для каждой фракции облучения позволяет значительно снизить лучевые нагрузки на здоровые органы. С ее применением курсы лучевой терапии в областном онкодиспансере прошли первые 10 пациентов.
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"Анатомия пациента в течение лечения может измениться. Это может быть связано, в том числе, с изменением самой опухоли (например, уменьшение объема от полученной дозы в течение курса). Но для эффективного лечения необходимо знать точное расположение не только перед началом воздействия, но и перед каждым последующим сеансом в течение всего курса лучевой терапии. В процессе самого лечения для пациента ничего не поменялось, изменились контроль и оценка лечения, то есть увеличился контроль над облучением опухоли", – приводятся в сообщении слова начальника отдела медицинской физики Томского онкодиспансера Евгении Сухих.
В облздраве отмечают, что программное обеспечение позволяет регистрировать и анализировать распределение поглощенной дозы в режиме реального времени, специалисты могут отследить, как меняется тело пациента на каждом этапе облучения и уже с учетом этих данных снизить лучевые нагрузки на здоровые органы.
"Результаты лечения были признаны успешными и представлены на Симпозиуме QADSRussia по гарантии качества в области лучевой терапии в Москве, вызвав большой интерес со стороны профессионального сообщества", - отмечается в сообщении.