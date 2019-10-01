Томские врачи впервые в России применили новый метод лучевой терапии рака

"Анатомия пациента в течение лечения может измениться. Это может быть связано, в том числе, с изменением самой опухоли (например, уменьшение объема от полученной дозы в течение курса). Но для эффективного лечения необходимо знать точное расположение не только перед началом воздействия, но и перед каждым последующим сеансом в течение всего курса лучевой терапии. В процессе самого лечения для пациента ничего не поменялось, изменились контроль и оценка лечения, то есть увеличился контроль над облучением опухоли", – приводятся в сообщении слова начальника отдела медицинской физики Томского онкодиспансера Евгении Сухих.