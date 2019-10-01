Венесуэла провела платеж по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сказали в пресс-службе, при этом не уточнив размер произведенного платежа.

Весной первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что платеж в 200 миллионов рублей должен быть проведен осенью 2019 года.

Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы пред Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле текущего года. В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. Сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.