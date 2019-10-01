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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла провела платеж по долгу России

10:59 01.10.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Венесуэла произвела очередную выплату по долгу перед Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сказали в пресс-службе, при этом не уточнив размер произведенного платежа.
Весной первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что платеж в 200 миллионов рублей должен быть проведен осенью 2019 года.
Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы пред Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле текущего года. В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. Сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 13:02Попытка госпереворота в Венесуэле
Венесуэла миновала угрозу госпереворота, заявил Рябков
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеАнтон СилуановМинистерство финансов РФСергей СторчакВенесуэлаРоссияВ мире
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