Собянин пришел проститься с Марком Захаровым в "Ленком"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник пришел на церемонию прощания с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком", передает корреспондент РИА Новости.

Художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни. Церемония прощания с режиссером началась в 10.00 в его родном "Ленкоме".

Мэр возложил букет красных цветов к гробу режиссера и пообщался с его дочерью.