Путин отметил высокую боевую выучку военнослужащих Сухопутных войск

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

"Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережёт и приумножает традиции патриотизма, товарищества и сплочённости, заложенные ветеранами, демонстрирует высокую боевую выучку, верность присяге и воинскому долгу. Успешно осваивает современное вооружение и военную технику, достойно решает поставленные задачи в интересах обеспечения обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в тексте телеграммы.

По словам главы государства, россияне с чувством глубокой благодарности чтут память о подвигах выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые "на полях жестоких сражений мужественно, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость родины".