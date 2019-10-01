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РИА Новости

Путин отметил высокую боевую выучку военнослужащих Сухопутных войск

10:56 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, отметив высокую боевую выучку военнослужащих, соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.
"Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережёт и приумножает традиции патриотизма, товарищества и сплочённости, заложенные ветеранами, демонстрирует высокую боевую выучку, верность присяге и воинскому долгу. Успешно осваивает современное вооружение и военную технику, достойно решает поставленные задачи в интересах обеспечения обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в тексте телеграммы.
По словам главы государства, россияне с чувством глубокой благодарности чтут память о подвигах выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров, которые "на полях жестоких сражений мужественно, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость родины".
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