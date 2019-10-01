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РИА Новости
Культура

Московский театр Сатиры отметит 95-летие премьерой десятого октября

12:52 01.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Московскому театру Сатиры первого октября исполняется 95 лет, но отмечать свой юбилей театр будет десятого октября новым спектаклем, созданным специально к этой дате, рассказал РИА Новости художественный руководитель театра Александр Ширвиндт.

"95 — это не юбилей, а дата. Юбилей будет через пять лет, когда театру исполнится 100. Но поскольку не все смогут дожить до юбилея, мы решили отметить сейчас. И десятого октября у нас — премьера. Специально к этой дате сочиняем спектакль", — сказал Ширвиндт.

По его словам, это будет шутливая ироничная постановка "Хотим сыграть Мольера" по мотивам пьесы "Мещанин во дворянстве" с Федором Добронравовым в главной роли.
"Многое не успеваем, декорации и костюмы готовы не все, актриса заболела, кто-то опаздывает, но решили — путь будет, что будет", — поделился Ширвиндт, который стал постановщиком спектакля.
"Хотим сыграть Мольера" будет со стихами Юлия Кима, музыкой Владимира Дашкевича и вольными импровизациями актеров.
Первого октября 1924 года в подвальном этаже дома №10 в Гнездниковском переулке, где раньше было кабаре "Летучая мышь", начал свою жизнь Московский театр Сатиры. Первым спектаклем труппы стало обозрение "Москва с точки зрения", в создании которого принимали участие молодые тогда писатели Николай Эрдман, Виктор Ардов, Лев Никулин. Именно это веселое остроумное представление — абсолютное детище театра Сатиры, поскольку аналогов этому жанру не было, стало надолго определяющим направлением в репертуаре театра.
В 1933 году театр возглавил ученик Станиславского и Вахтангова Николай Горчаков, который расширил репертуар. К сотрудничеству он привлек таких авторов как Николай Погодин, Алексей Толстой, братья Тур. Репертуар пополнился произведениями Чехова, Мольера, Горького.
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В конце 1940-х в труппу пришли артисты, которые стали настоящими звездами театра и любимцами публики на долгие годы: Георгий Менглет, Борис Тенин, Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Вера Васильева, которая до сих пор выходит на сцену родного театра.
В начале 1950-х в театр пришел ученик Мейерхольда Валентин Плучек, который в 1957 году возглавил коллектив. Его правление длилось до 2000 года и стало самой славной страницей в истории театра Сатиры.
В те годы театр был одним из самых популярных в Москве — попасть на его спектакли было невозможно, у входа перед спектаклями дежурила конная милиция. Так было и на первых постановках Плучека – "Баня" и "Клоп" Маяковского, "Домоклов меч" Хикмета, и потом — "Женитьба Фигаро", "Горе от ума", "Ревизор" "Трехгрошовая опера", в которых блистали Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт, Валентин Гафт.
И еще, это был период, когда театр Сатиры называли самым "запретным" театром. Запрещали и "Домоклов меч", и "Теркин на том свете", и "Доходное место", и "Банкет" в постановке Марка Захарова, "Недоросль" в режиссуре Александра Ширвиндта.
Большим ударом для театра стали в 1987 году кончины Миронова и Папанова, ведущих артистов, на которых держался репертуар. Тогда пришлось закрыть 13 спектаклей.
© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанкЗаслуженный артист А. Миронов в спектакле Московского театра Сатиры "Клоп"
Заслуженный артист А. Миронов в спектакле Московского театра Сатиры Клоп
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Заслуженный артист А. Миронов в спектакле Московского театра Сатиры "Клоп"
В 1994 году Плучек поставил свой последний спектакль "Укрощение строптивой", который театр до сих пор бережно хранит в своем репертуаре. В 2000 году эпоха Плучека завершилась, и новым художественным руководителем стал Ширвиндт, которого избрал коллектив. Как говорит сам Ширвиндт, он соглашался на полгода, а вот уже почти 20 лет на этом посту.
В настоящее время в репертуаре театра спектакли по пьесам Островского, Чехова, Шекспира, Лопе де Веги, по произведениям современных драматургов.
Поскольку Ширвиндт давно преподает в Щукинском училище, лучших своих учеников он забирает к себе в театр. Сегодня их под 30, и они составляют костяк труппы.
На сцене театра Сатиры выступают Федор Добронравов, Светлана Рябова, Максим Аверин, Елена Подкаминская, Алена Яковлева, но главная звезда и гордость театра — Вера Кузьминична Васильева, которая служит родному театру уже более 70 лет.
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