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РИА Новости

Путин поздравил суворовцев с юбилеем училища

10:52 01.10.2019 (обновлено: 16:44 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, учащихся и выпускников столичного Суворовского военного училища с 75-летием со дня его основания, отметив особую сплоченность тех, кто прошел это учебное заведение.
Поздравление президента на торжественном мероприятии зачитал выпускник училища председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. 23 апреля 2019
23 апреля, 16:32РИА Новости
Путин пообещал пополнить коллекцию шахмат суворовского училища в Петербурге
"Отрадно, что нынешние суворовцы бережно чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, завещанными старшими товарищами. Ответственно относятся к учебе, общественной работе, участию в торжественных, патриотических, церемониальных мероприятиях", - говорится в поздравлении Путина.
Президент отметил богатую историю Суворовского училища и успех "в ратной службе, на государственном поприще, в науке, культуре, бизнесе" многих поколений его выпускников.
"Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего!", - добавил глава государства.
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Суворовское военное училищеВладимир ПутинРоссияБезопасность
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