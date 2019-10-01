Путин поздравил суворовцев с юбилеем училища

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, учащихся и выпускников столичного Суворовского военного училища с 75-летием со дня его основания, отметив особую сплоченность тех, кто прошел это учебное заведение.

Поздравление президента на торжественном мероприятии зачитал выпускник училища председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

"Отрадно, что нынешние суворовцы бережно чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, завещанными старшими товарищами. Ответственно относятся к учебе, общественной работе, участию в торжественных, патриотических, церемониальных мероприятиях", - говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил богатую историю Суворовского училища и успех "в ратной службе, на государственном поприще, в науке, культуре, бизнесе" многих поколений его выпускников.