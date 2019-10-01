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РИА Новости

Малышева объяснила, почему трудно удалить опухоль мозга

10:41 01.10.2019 (обновлено: 10:45 01.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" на фоне сообщений об опухоли мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о сложностях, возникающих при удалении глиомы.
Малышева рассказала, что в России существует специальный реестр пациентов с таким диагнозом.
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Приглашенный на передачу нейрохирург и профессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов рассказал, что основной проблемой в удалении опухоли мозга является отсутствие у нее четких границ.
"Где кончается опухоль и начинается отек сказать невозможно", — заявил он.
"Это действительно всепроникающий рак", — подытожила Малышева.
Они отметили, что пациенты, у которых глиому выявили на ранней стадии, продолжают жить. Развитие опухоли сдерживают при помощи лучевой терапии.
Кроме того, Галанов заявил, что "беременность не является причиной для возникновения опухоли".
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.
Кроме того, поступали сведения о том, что актрису подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк находится в больнице, а ее представители не комментируют информацию.
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Елена МалышеваАнастасия ЗаворотнюкРоссияОбщество
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