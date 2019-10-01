Малышева объяснила, почему трудно удалить опухоль мозга

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в Телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово" на фоне сообщений об опухоли мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о сложностях, возникающих при удалении глиомы.

Малышева рассказала, что в России существует специальный реестр пациентов с таким диагнозом.

Приглашенный на передачу нейрохирург и профессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов рассказал, что основной проблемой в удалении опухоли мозга является отсутствие у нее четких границ.

"Где кончается опухоль и начинается отек сказать невозможно", — заявил он.

"Это действительно всепроникающий рак", — подытожила Малышева.

Они отметили, что пациенты, у которых глиому выявили на ранней стадии, продолжают жить. Развитие опухоли сдерживают при помощи лучевой терапии.

Кроме того, Галанов заявил, что "беременность не является причиной для возникновения опухоли".

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии.