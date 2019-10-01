В Крыму три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Три человека погибли и пять пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Крыму, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
ДТП с участием автомобилей "Лада Приора" и KIA Optima, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья, произошло утром во вторник на автодороге "Таврида" в районе поселка Приморское.
© Фото : пресс-служба МВД по Республике КрымДТП на автодороге "Таврида" в районе поселка Приморское (г.Феодосия). 1 октября 2019
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Крым
ДТП на автодороге "Таврида" в районе поселка Приморское (г.Феодосия). 1 октября 2019
"В результате ДТП погибли три человека, пострадали пятеро", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада", двигаясь из Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение.