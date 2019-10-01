На западе Москвы из супермаркета украли товаров на полмиллиона рублей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Товаров на 557 тысяч рублей украли неизвестные из торгового зала одного из магазинов розничной сети на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
В полицию поступило заявление менеджера магазина розничной сети, в котором она просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое похитило из торгового зала магазина товар на общую сумму 557 234 рубля 47 копеек", - рассказал собеседник агентства.
Полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.