Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с американским актером Томом Крузом и рассказал ему о собственном опыте работы в кино и преимуществах съемок фильмов на Украине, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины, со своей стороны, рассказал гостю о собственном опыте работы в кино", - говорится в сообщении.

Также Зеленский рассказал американскому актеру, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, снимающим фильмы на Украине, который будет способствовать активному развитию киноиндустрии. Кроме того, Зеленский уверен, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей. В соответствии с законом предлагается ввести 25% размер возмещения за съемки на Украине и увеличить выплаты на 5%, если в основе картины лежит украинское литературное произведение.