Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.

Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря. Ряд категорий граждан, например педагогов, призывать не будут, так как их набирают в армию один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Для жителей сел сделают отсрочку — их будут призывать с 15 октября, чтобы дать возможность завершить уборочные работы.

Поблажки также сделают для молодых людей из Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения.

В прошлом году осенью призвали 132 500 человека, а весной — 135 тысяч.

Новые правила

В сентябре вступили в силу новые правила призыва. Теперь россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы, могут добровольно от него отказаться.

В частности, нововведения затронут граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.