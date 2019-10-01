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РИА Новости

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

10:27 01.10.2019 (обновлено: 12:12 01.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Призывники в сборном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
Кампания проходит с 1 октября по 31 декабря. Ряд категорий граждан, например педагогов, призывать не будут, так как их набирают в армию один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Для жителей сел сделают отсрочку — их будут призывать с 15 октября, чтобы дать возможность завершить уборочные работы.
Поблажки также сделают для молодых людей из Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения.
В прошлом году осенью призвали 132 500 человека, а весной — 135 тысяч.

Новые правила

В сентябре вступили в силу новые правила призыва. Теперь россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы, могут добровольно от него отказаться.
В частности, нововведения затронут граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.
Кроме того, документом увольняются военнослужащие, срок призыва которых истек. Также кабмину, региональным властям и призывным комиссиям поручено обеспечить проведение призыва.
Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте
00:24РИА Новости
В России стартовал осенний призыв на военную службу
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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