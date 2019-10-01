У москвича украли около 42 миллионов рублей из квартиры

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 42 миллиона рублей украли у жителя Москвы из квартиры, из-за которой он несколько лет судится со своей падчерицей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

С заявлением о пропаже 41 миллиона 713 тысяч рублей мужчина обратился в полицию сам. По его словам, деньги пропали из квартиры, по поводу которой после смерти жены у него с падчерицей происходит гражданско-правовой спор.

Девушка, со слов мужчины, за время его отсутствия в квартире поменяла входные замки, и мужчина пришел с полицией вскрывать дверь на основании судебного решения.

"При осмотре квартиры гражданин заявил о пропаже принадлежащих ему денежных средств в размере 41 713 020 рублей, о чем им было написано заявление в ОМВД России по Пресненскому району", - рассказали в полиции.