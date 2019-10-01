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РИА Новости
Война в Сирии

Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

10:20 01.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Координационные штабы России и Сирии требуют от Америки покинуть оккупируемую территорию Сирии, поскольку командование войск США в зоне Эт-Танф не способны обеспечить взятые на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
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"Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов", - говорится в сообщении.
Штабы также обращаются к региональным представителям Организации Объединенных Наций, отвечающим за решение гуманитарных вопросов в Сирии, с просьбой дать оценку действиям США.
"Считаем, что единственный путь к восстановлению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных США и их союзниками территорий страны и возвращение сирийцев в родные места", - добавляется в сообщении.
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