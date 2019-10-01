Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Координационные штабы России и Сирии требуют от Америки покинуть оккупируемую территорию Сирии, поскольку командование войск США в зоне Эт-Танф не способны обеспечить взятые на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

"Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов", - говорится в сообщении.

Штабы также обращаются к региональным представителям Организации Объединенных Наций, отвечающим за решение гуманитарных вопросов в Сирии, с просьбой дать оценку действиям США.